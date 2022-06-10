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Правительство одобрило присоединение Литвы к Инновационному фонду НАТО

Фото kam.lt

Правительство в среду по существу одобрило присоединение Литвы к Инновационному фонду НАТО.

Министерство экономики и инноваций будет координирующим ведомством инструмента НАТО, так называемого ускорителя оборонных инноваций для Северной Атлантики. В работе фонда Литву будут представлять «Инвестиции и бизнес-гарантии» (Invega).

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В прошлом году на саммите НАТО в Брюсселе было утверждено решение учредить Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики, в котором участвуют все члены НАТО, а также добровольный Инновационный фонд. Они начнут работать в 2023 году. 

На переговорах о присоединении к фонду разработаны основные принципы работы: срок работы — 15 лет, период инвестирования — восемь лет.

Вклад Литвы в Инновационный фонд НАТО за весь период составит 30,26 млн евро.

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