Правительство одобрило присоединение Литвы к Инновационному фонду НАТО

В прошлом году на саммите НАТО в Брюсселе было утверждено решение учредить Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики, в котором участвуют все члены НАТО, а также добровольный Инновационный фонд. Они начнут работать в 2023 году.

На переговорах о присоединении к фонду разработаны основные принципы работы: срок работы — 15 лет, период инвестирования — восемь лет.

Вклад Литвы в Инновационный фонд НАТО за весь период составит 30,26 млн евро.

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