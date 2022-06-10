Завершились учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Legacy 2022 

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие военно-воздушных сил НАТО и их интеграция в общую структуру управления воздушной обороной.

В них принимали участие выполняющие миссию воздушного патрулирования в Литве контингенты из Чехии и Испании, дислоцированные в Эстонии бельгийский и французский контингенты, британские заправщики и самолеты электронного боя, истребители Eurofighter Typhoon, турецкий военный самолет AWACS.

Союзники из США и батальон военно-воздушных сил тренировались вместе выполнять осевую оборону воздуха. Во время операции оборону обеспечивали литовские системы RBS70 и NASAMS и мобильная система союзников Avengers.

Командующий по интеграции сил НАТО в Литве полковник Питер Нильсен поздравил войска с удачным завершением учений, отметив, что воздушная оборона важна для граждан стран, и призвал заботиться обо всех странах-членах НАТО.

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