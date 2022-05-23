После остановки Nord Pool торгов российским электричество его импорт остановлен и в Литве

Потребности Литвы в электроэнергии удовлетворяются за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора электропередающей системы Litgrid, импорт из вышеуказанных стран в прошлом году составил в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, а закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижались.

«Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис для пресс-релиза.

Министр также подчеркивает, что Литва достигнет полной энергетической независимости только в том случае, если успешно осуществит синхронизацию электросетей с Западной Европой, а свои потребности в электроэнергии будет обеспечивать за счет местного производства «зеленой» энергии и станет страной-экспортером электроэнергии.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис также отмечает, что рынки третьих стран не связаны с европейским рынком электроэнергии и что их предложения не формируют цены в торговой зоне Литвы, поэтому остановка торговли с Россией не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию в Литве.

По данным Litgrid, импорт российской электроэнергии в Литву в последние годы целенаправленно снижается. В прошлом году импорт электроэнергии с Россией составил 17% от общего импорта электроэнергии Литвы и 16% общего потребления электроэнергии в стране.

С начала ноября 2020 года также приостановлены коммерческие потоки с Беларусью по существующим соединениям Литвы.

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