После вторжения России в Украину — патрулирование истребителями НАТО границы РФ и Беларуси

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После вторжения российских войск в Украину самолеты НАТО начали ежедневное патрулирование воздушного пространства стран Балтии на границе с Россией и Беларусью, сообщили во вторник в Минобороны.

Они также продолжали опознавать и сопровождать российские самолеты над Балтийским морем. На прошлой неделе истребители НАТО 18 раз поднимались в воздух для выявления и сопровождения самолетов, нарушающих летные правила в международном пространстве над Балтийским морем.

28 февраля истребители НАТО опознали российский самолет «Су-24М» и два «Су-27», летевшие из Калининградской области, первого марта был опознан «Ил-76», «Су-24М», а 2 марта — два «Су-27».