Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец

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Королева Великобритании Елизавета II окончательно оставила Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок, в котором она провела много времени в период локдауна из-за коронавируса.

Как напоминает The Sunday Times, королева любит Виндзор, поскольку двое её сыновей живут неподалеку, и она сможет видеться с ними чаще. В Виндзорском замке королева собирается продолжать работать.

Полноценно Елизавета II не жила в своей официальной резиденции в Лондоне с весны 2020 года. В Виндзор, находящийся в графстве Беркшир, она перебралась ещё вместе с покойным принцем Филиппом.