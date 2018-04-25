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После высказывания Г. Науседы о геноциде армян Турция вызвала посла Литвы

Nuotrauka tr.mfa.lt

После высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о геноциде армян МИД Турции пригласил посла Литвы поговорить о конфликте в Османской империи в годы Первой мировой войны, однако не выразил формальный протест. 

Эта встреча посла Литвы в Анкаре Аудрюса Брузги и представителя МИД Турции Айлин Ташан состоялась во второй половине ноября, подтвердили BNS в литовском внешнеполитическом ведомстве.  

«Одной из тем встречи был подход стран к событиям 1915 года, которые часть международной общественности оценивает как осуществленный Турцией геноцид армян», – говорится в ответе литовского МИД. 

По сообщению МИД Литвы, во время встречи не была вручена нота. 

Эта встреча состоялась после опубликованного порталом delfi.lt 14 ноября интервью, в котором Г. Науседа ответил на вопрос журналиста: «Турция – союзник по НАТО, совершившая геноцид армян, который, кстати, признала и Литва, и совершенно недавно – Конгресс США. Турция не признает факта геноцида. Представляете ли вы ситуацию, когда членом НАТО является государство, не признающее Холокост?».  

«Я бы не мог себе представить. Но, невзирая на это, в этом вопросе (признания геноцида армян) все же я склонен считать, что это – вопрос времени, и в один прекрасный день это произойдет. Возможно, это не случится очень скоро. Как бы там ни было, сложно надеяться, что это произойдет в ближайшие пять или десять лет. Но я считают, что сам факт есть, и так или иначе, он будет признан», – ответил тогда литовский президент. 

Во вторник в Лондоне Г. Науседа заявил журналистам, что не считает, что это его высказывание повлияет на двухсторонние отношения или на позицию Турции по рассматриваемым НАТО оборонным планам Балтийских стран и Польши. 

«Это, я бы сказал, такая вещь, которая всегда находится на полях, и, как вы знаете, и парламенты отдельных стран и Конгресс (США), и министерства иностранных дел выступали по этим вопросам. Однако это ни в коем случае не означает, что решения будут приняты завтра и не позже», – сказал глава государства.

«Речь просто шла о самом событии и его исторической оценке, и все», – добавил он.

Сейм Литвы в 2005 году признал в принятой им резолюции, что в годы Первой мировой войны в Османской империи был осуществлен «геноцид армянского народа», однако лидеры дипломатии государств мира избегают этого жестко критикуемого Турцией термина.

Турция отрицает применение термина «геноцид», заявляя, что в этом конфликте погибли до полумиллиона армян и почти такое же количество турок.  

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