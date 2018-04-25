Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Вильнюсский университет (ВУ) во вторник объявил, что в знак протеста против низких зарплат преподавателей останавливает свою работу на два дня.

Пресс-атташе ВУ Эрвинас Спудис подтвердил BNS, что в четверг и пятницу работникам университета предоставлено свободное оплачиваемое время.

«ВУ временно остановит деятельность в связи с тем, что правительство не выполняет свои обещания о выделении дополнительных средств на повышение с 1 января зарплат преподавателям, ученым и неакадемическим работникам, а также в связи с тем, что не пересмотрены размеры поощрительных стипендий студентам», – сказал Э. Спудис.