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TOP,Новости,Образование

Вильнюсский университет в знак протеста останавливает работу

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Вильнюсский университет (ВУ) во вторник объявил, что в знак протеста против низких зарплат преподавателей останавливает свою работу на два дня.

Пресс-атташе ВУ Эрвинас Спудис подтвердил BNS, что в четверг и пятницу работникам университета предоставлено свободное оплачиваемое время.

«ВУ временно остановит деятельность в связи с тем, что правительство не выполняет свои обещания о выделении дополнительных средств на повышение с 1 января зарплат преподавателям, ученым и неакадемическим работникам, а также в связи с тем, что не пересмотрены размеры поощрительных стипендий студентам», – сказал Э. Спудис.

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