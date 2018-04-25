Новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что нет причин отказываться от санкций в отношении России, «не получив ничего в ответ» от Москвы. С таким заявлением он выступил в опубликованноминтервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого (их введения. — Прим. ТАСС). Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы», — утверждал Боррель. В то же время 72-летний дипломат подчеркнул, что, «разумеется, сами по себе санкции не являются политикой», и заявил о намерении искать баланс интересов в отношениях с Россией, передает ТАСС.

Говоря об ограничительных мерах против Москвы, Боррель указал на то, что, например, в Венесуэле «американские санкции не решают проблем, но затрагивают население» страны. «Оно находится в условиях гуманитарного кризиса», — добавил он.

Санкции в отношении России вводятся с 2014 года.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров и приступила к уничтожению этой продукции на своей территории.