Nuotrauka BFL/Karolis Kavolėlis

Сейм одобрил поправки к Закону об образовании, предусматривающие домашнее обучение. С сентября следующего года Сейм разрешает обучать детей на дому после подписания контракта со школой.

Изменения вступят в силу в июне, поэтому семьи могут выбрать домашнее обучение со следующего учебного года. Благодаря изменениям, ребенку будут созданы возможности учиться самостоятельно, не посещая ежедневно школу, то есть обучаться на дому.

Поправки к закону предусматривают, что ребенок может воспитываться в семье со школьным договором по своему выбору. Семейное образование эквивалентно школьному образованию.

В первоначальном проекте указывалось, что школа имеет право проверять условия семейного воспитания, и впоследствии это положение было усилено, чтобы сделать его обязательным.

Предполагается, что до заключения договора об обучении ребенка в семье, школа с помощью необходимых специалистов оценивает условия семейного воспитания, зрелости и знаний ребенка.

Школа, с которой подписан контракт, должна будет консультировать учеников, предоставлять учебные материалы, периодически оценивать прогресс и достижения в обучении и удовлетворят потребность в социализации.

После обсуждения за поправки проголосовали 75 члена Сейма, 7 были против.