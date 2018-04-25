После выявления COVID-19 у сотрудницы Ignitis закрыты два центра обслуживания клиентов

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Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

После выявления заражения коронавирусом у сотрудницы компании Ignitis в Шяуляй и Клайпеде закрыты два центра по обслуживанию клиентов, сообщило предприятие в среду.

По информации Ignitis, заражение подтверждено сотруднице Шяуляйского центра по обслуживанию клиентов.

Пресс-секретарь компании Артурас Кетлерюс сообщил, что центр в Клайпеде был закрыт превентивно, так как были контакты у работников двух центров.

Он также сказал, что как в Шяуляй, так и в Клайпеде помещения прошли дезинфекцию, установлено тесное сотрудничество с Национальным центром общественного здоровья (НЦОЗ), проводится тестирование работников, информируются имевшие контакты с зараженными лица.

Возобновление деятельности центров станет возможно после обеспечения полной безопасности работников и посетителей.

А. Кетлерюс также сообщил, что пока клиенты центров будут обслуживаться дистанционно — по телефону 1802 или на сайте e.ignitis.lt.

В Литве выявлено в целом 3932 случая заражения, больны 1581 человек, 2246 человек выздоровело.

Количество смертей составило 89 на сегодняшний день.