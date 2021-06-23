Послы ЕС договорились о секторных санкциях для Минска, утверждение — в четверг

Влияние санкций на участвующие в транзите литовские предприятия остается неизвестным, потому что пока не ясно, на какие конкретно продукты будут распространяться санкции.

Санкции должны быть окончательно утверждены в четверг, по окончании письменной процедуры. Поддержать санкции должны и лидеры стран ЕС на предстоящей в четверг встрече.

Санкции для сектора удобрений затронут и один из крупнейших в мире белорусский завод калийных удобрений «Беларуськалий», однако от них пострадают и Клайпедский порт, и Литовские железные дороги.

Часть грузов потеряет и Терминал насыпных грузов, который грузит удобрения в Клайпедском порту.

Секторные санкции для Белоруссии вводятся после произошедшего в конце мая инцидента, когда Беларусь направила в Минск летевший рейсов Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.