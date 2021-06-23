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Послы ЕС договорились о секторных санкциях для Минска, утверждение — в четверг

Фото urm.lt

Послы стран Европейского союза (ЕС) в среду пришли к соглашению об экономических санкциях для отдельных секторов Беларуси, сообщили BNS осведомленные источники.

Помимо прочего санкциями будет запрещен транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт. 

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Влияние санкций на участвующие в транзите литовские предприятия остается неизвестным, потому что пока не ясно, на какие конкретно продукты будут распространяться санкции. 

Санкции должны быть окончательно утверждены в четверг, по окончании письменной процедуры.  Поддержать санкции должны и лидеры стран ЕС на предстоящей в четверг встрече. 

Санкции для сектора удобрений затронут и один из крупнейших в мире белорусский завод калийных удобрений «Беларуськалий», однако от них пострадают и Клайпедский порт, и Литовские железные дороги. 

Часть грузов потеряет и Терминал насыпных грузов, который грузит удобрения в Клайпедском порту. 

Секторные санкции для Белоруссии вводятся после произошедшего в конце мая инцидента, когда Беларусь направила в Минск летевший рейсов Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

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