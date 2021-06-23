Российские корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу британского эсминца

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ.

Минобороны Великобритании утверждает, что ее эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Ранее в порт Одессы зашли два корабля НАТО. Британский эсминец и фрегат ВМС Нидерландов входят в эскорт нового британского авианосца Queen Elizabeth.