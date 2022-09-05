Послы США и Евросоюза ушли в отставку и покинули Россию

«Я сделал все, что мог», — сказал он в интервью RTVI 31 августа, анонсируя свой отъезд. По словам Эдерера, российско-европейские отношения пошли под откос после аннексии Крыма, но он пытался стабилизировать ситуацию на посту посла, который занимал пять лет.

Эти усилия, впрочем, оказались тщетными: правительство РФ объявило «недружественными» большинство стран ЕС, ограничив работу посольств и де-факто блокирую выдачу виз. Когда же началось вторжение в Украину, это «стерло практически все, что можно было называть» отношениями между Россией и ЕС, констатировал Эдерер.

Спустя три дня после прекращения его полномочий стало известно об отъезде из России посла США. Салливан, возглавлявший американскую дипмиссию с 2019 года, завершил работу и 4 сентября покинул Москву, сообщило посольство в воскресенье.

В прошлом главный юрисконсульт Пентагона, ставший замглавы Госдепа при администрации Дональда Трампа, Салливан завершает «40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США», сообщили в посольстве. До прибытия преемника Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

В последнем интервью перед отъездом Салливан предупреждал, что существует вероятность закрытия американского посольства в России после неоднократных заявлений МИДа об угрозе разрыва отношений с США. Закрытие посольств не входит в планы администрации Джо Байдена, подчеркивал Салливан, добавляя, что если это случится, то будет «большой ошибкой».

В данный момент о понижении уровня диппредставительства США в России после отъезда посла Салливана не идет, заявил РИА Новости дипломатический источник.