В Евросовете требуют немедленно ограничить цены на энергоносители РФ

Он подчеркнул, что для ЕС важно решить вопрос ограничения цен.

«Это не ново, мы не начинаем эти дебаты сегодня. Именно поэтому мы несколько раз приглашали Комиссию изложить конкретные предложения, чтобы помочь государствам-членам принять решение», – цитирует издание слова Мишеля.

Фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, в пятницу заявила, что она «твердо убеждена» в необходимости ограничения цены на экспортируемый по трубопроводу в ЕС российский газ.

«Установку цены на газ можно предложить на европейском уровне», – сказала она.

Комиссия изложила свое мнение в проекте документа, полученном Politico. Он призывает ограничить цены на электроэнергию из источников, отличных от газа, и перераспределить средства от высокодоходных производителей энергии, чтобы смягчить удар по потребителям.

Министры энергетики со всего блока должны встретиться 9 сентября на экстренном саммите.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют ввести лимит цен на газ РФ.