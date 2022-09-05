США не одобряют визовые ограничения ЕС против россиян

По словам представителя Пентагона, «беспричинную войну в Украине насаждают президент России и его приближенные. И сами россияне не должны в результате этого страдать». При этом Кирби подчеркнул, что в Украине Россия воюет отнюдь не с США и НАТО, а с украинским народом.

«Это — Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания», — сказал американский чиновник.

Кирби также отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только российский правитель решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Путин так поступит и потому предупредил, что США будут помогать украинской армии столько, сколько потребуется.

Напомним, что 31 августа главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. В то же время они не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз гражданам РФ, чего добавились в первую очередь страны Балтии и Польша. В связи с этим Латвия, Литва, Эстония и Польша заявили, что рассмотрят возможность введения ограничений на въезд граждан России с европейскими визами.