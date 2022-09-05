Болгария вдвое повысит стоимость виз для россиян

Таким образом, если раньше гражданам России приходилось платить 35 евро, то теперь стоимость виз вырастет до 80 евро.

«Эта скидка исчезнет. Запретить россиянам въезд не получится, но виза для них подорожает. Это решение ЕС, с которым мы не совсем согласны, но, как члены Союза, мы должны будем его выполнять», — объяснил Димитров.

Он также отметил, что с начала года Болгарию посетили 60 тысяч россиян несмотря на отсутствие прямых рейсов. Граждане въезжают в Болгарию через Турцию.

Димитров добавил, что в настоящее время в болгарских гостиницах размещено около 20 тысяч украинских беженцев. До конца октября будет сделана попытка продлить правительственную жилищную программу для размещения украинских беженцев.

Напомним, что 31 августа главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам.

Отметим, премьер Эстонии Кая Каллас на церемонии вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации территорий Украины.