В Кабуле смертник подорвал себя у посольства РФ

Террорист-смертник в понедельник утром, 5 сентября, осуществил взрыв возле ворот российского посольства в столице Афганистана Кабуле. В это время у здания собралась очередь на получение виз, сообщают местные СМИ.
Российское издание РИА Новости со ссылкой на свой источник заявило, что в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат с целью назвать имена претендентов на получение визы.
По предварительным данным, погибли или пострадали до 20 человек, сообщает Telegram-канал Baza.
Афганские СМИ заявили, что погибли минимум двое российских дипломатов. В частности, об этом заявил местный журналист Биляль Сарвари. По его словам, очередь у посольства состояла из студентов и афганцев с российскими визами.korrespondent.net