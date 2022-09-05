В Кабуле смертник подорвал себя у посольства РФ

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Террорист-смертник в понедельник утром, 5 сентября, осуществил взрыв возле ворот российского посольства в столице Афганистана Кабуле. В это время у здания собралась очередь на получение виз, сообщают местные СМИ.

Российское издание РИА Новости со ссылкой на свой источник заявило, что в момент взрыва на улицу вышел российский дипломат с целью назвать имена претендентов на получение визы.