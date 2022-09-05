Шимоните: следует рассмотреть европейское решение по ценам в энергетике

«Разумеется, различные страны уже обложили более высокую прибыль дополнительными налогами по собственной инициативе, поэтому, видимо, европейское решение в этой области можно было бы рассмотреть там, где это актуально», — добавила она.

Комментируя потолок цен на электроэнергию, премьер-министр сказала, что в некоторых местах это успешное решение, но необходимо обсудить, как оно будет работать во всем блоке.

«Это отдельная дискуссия и она еще должна состояться, я думаю, что все предложения должны быть рассмотрены, потому что цель состоит в том, чтобы мы сами не попались на тот крючок, который нам услужливо предлагают кремлевские пропагандисты, что дескать мы сами виноваты в этих высоких ценах на газ, мы ввели какие-то санкции, мы что-то сделали не так, в результате чего сейчас страдают люди», — сказала премьер.

«Европа должна принять все необходимые решения, чтобы остаться единой и продемонстрировать свою способность противостоять этим пропагандистским атакам», — сказала Шимоните.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Словении, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

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