Посмотреть на Вильнюс с высоты 77 метров!

Мэрия Вильнюса приглашает всех желающих полюбоваться особой панорамой столицы с балкона на 20 этаже Вильнюсского самоуправления.
Балкон муниципального небоскреба находится на высоте 77 метров, с которого открывается панорама на реку Нерис, Старый город, Лепкальнис, гору Трех крестов, 4 городских моста, замок Гедиминаса, башни столичных церквей и, в Рождество, главную рождественскую елку города.
Посмотреть Вильнюс с высоты можно будет в будние дни: 12.00, 12.30 и 17.00. (по пятницам в 16 часов).
На экскурсию нужно заранее регистрироваться по телефону 1664 или 8 (5) 211 2000, так как будут собираться группы по 10 человек.
Это будут веселые бесплатные развлечения, захватывающие фотосессии и свежий взгляд на ваш любимый город!
Информация Vilnius.lt и ЛК
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