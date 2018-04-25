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Посмотреть на Вильнюс с высоты 77 метров!

Фото vilnius.lt

Мэрия Вильнюса приглашает всех желающих полюбоваться особой панорамой столицы с балкона на 20 этаже Вильнюсского самоуправления.

Балкон муниципального небоскреба находится на высоте 77 метров, с которого открывается панорама на реку Нерис, Старый город, Лепкальнис, гору Трех крестов, 4 городских моста, замок Гедиминаса, башни столичных церквей и, в Рождество, главную рождественскую елку города.

Посмотреть Вильнюс с высоты можно будет в будние дни: 12.00, 12.30 и 17.00. (по пятницам в 16 часов).

На экскурсию нужно заранее регистрироваться по телефону 1664 или 8 (5) 211 2000, так как будут собираться группы по 10 человек.

Это будут веселые бесплатные развлечения, захватывающие фотосессии и свежий взгляд на ваш любимый город!

Информация Vilnius.lt и ЛК

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