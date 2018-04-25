Фото дня На площади Лукишкес представлен макет монумента Холма Свободы Дата публикации: 2019-09-242019-09-24 Фото BFL/Ирмантас Гялунас Во вторник на площади Лукишкес был представлен макет монумента Холма Свободы в натуральную величину. На открытии присутствовал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Фото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас ГялунасФото BFL/Ирмантас Гялунас Посмотреть на Вильнюс с высоты 77 метров! Д.Грибаускайте станет посланником «Поколения равных прав»
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