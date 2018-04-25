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TOP,Новости,Общество

Д.Грибаускайте станет посланником «Поколения равных прав»

Фото BFL/Грета Скарайтене

В Нью-Йорке участвующей на ежегодном форуме Concordia Annual Summit экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте предложили стать посланником инициативы «Поколения равных прав», сообщает офис Д.Грибаускайте.

«Это инициатива, направленная на то, чтобы право на труд и равную оплату, право на получение образования и услуг здравоохранения, а также на участие в принятии важных для общества решений из деклараций, в конце концов, превратилось в реальность, с тем чтобы изменения почувствовали как можно больше женщин», —  говорится в сообщении.

По словам завершившего свои полномочия президента, равенство уже закреплено в законодательстве многих стран, но не в реальной жизни.

По её утверждению, при активном сотрудничестве послов по вопросам равноправия во всём мире прогресс в одной области приведёт к прогрессу в других, что, по мнению экспертов, ускорит рост мировой экономики на десятки триллионов долларов.

Ежегодный форум Concordia Annual Summit является одним из мероприятий Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Д.Грибаускайте была приглашена на это мероприятие в качестве почётного гостя, как одна из немногих женщин-лидеров страны, которая была президентом в течение десяти лет и в течение пяти лет председательствовала во Всемирном совете женщин-лидеров (CWWL).

BNS

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