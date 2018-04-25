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Четыре страны ЕС договорились о механизме распределения мигрантов

Photo by Rex Pe on Foter.com / CC BY

Германия, Италия, Мальта и Франция заключили предварительное соглашение о распределении спасенных в море мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA цитирующее главу МВД Мальты Майкла Фарруджу.

Совместный документ будет представлен на встрече глав МВД ЕС 8 октября. Ожидается, что после этого страны содружества заявят о готовности открыть свои порты для спасательных судов с мигрантами. До этого государства в каждом отдельном случае проясняли перед принятием судов, кто из членов ЕС примет беженцев.

На переговорах также присутствовали представители Еврокомиссии и председательствующей в Совете ЕС Финляндии. Официально детали переговоров не разглашаются. Газета Corriere della Sera сообщила, что документ предусматривает механизм ротации портов для высадки мигрантов. В течение четырех недель лица, которые ищут убежище, должны быть распределены между странами-подписантами.

Эту информацию подтвердила глава итальянского МВД Лучана Ламорджезе. Она также отметила, что к странам, которые откажутся от участия в механизме, будут применены санкции. Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что при согласовании механизма распределения Германия готова забирать четверть спасенных мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 63 тыс. мигрантов и беженцев, более 950 человек погибли или пропали без вести в пути. В данный момент ряд неправительственных организаций создает миссии по спасению мигрантов в этом регионе. За последние месяцы им удалось высадить в Европе сотни беженцев, однако в ЕС отсутствовал рабочий механизм распределения спасенных.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС. Италия в этой связи добивается пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым прием ложится на страны прибытия мигрантов.

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