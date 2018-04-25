Пособие пенсионерам

В августе, как и планировалось, Содра выплатит пенсионерам одноразовое пособие в размере 200 евро, его получит почти миллион жителей.

На эти выплаты планируется затратить около 180 млн. евро. Одноразовое пособие в размере 200 евро получат те, кто уже получает пенсии, и те, кому их назначат до декабря 2020 года включительно. «Как было предусмотрено, одноразовые пособия получат пенсионеры, инвалиды и получатели пенсионных пособий. Важно отметить, что жителям ничего для этого делать не надо. Всем получателям пособие выплатят до конца августа», – сказала заместитель главы Содры Виолета Латвене. Важно знать, что те люди, которые начнут получать пенсии и другие выплаты с сентября по декабрь, получат одноразовое пособие вместе с первой выплатой, но не позже чем в декабре этого года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ