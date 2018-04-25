Порядок выдачи больничного

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

По словам главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене, все вернувшиеся в Литву из-за границы должны регистрироваться на сайте Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), и после этого, если надо, им назначают режим изоляции. После назначения изоляции НЦОЗ периодически соединяется с этими людьми и проверяет, соблюдают ли они режим.

В Литве возвращающиеся из стран, в которых распространен коронавирус, или те, кто контактировал с больными, обязаны 14 дней провести в изоляции. Если человек не находится в простое и не может работать удаленно, то в случае обязательной изоляции он может получить больничный. Однако если человек едет в отпуск за границу, зная, что по возвращении ему придется провести 14 дней в изоляции, то больничный ему выдавать не будут. Исключение будет сделано только для тех, кто отправляется в страны с высоким уровнем заболевания коронавирусом по работе, – эти граждане будут получать больничный.

«Более жестким порядком мы хотим побудить жителей ответственно выбирать направление поездки. Мы хотим пресечь возможное злоупотребление, когда люди «продлевают» себе отпуск за счет изоляции и получают за это деньги», – сказала вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене.

Список стран, в которых уровень заболевания коронавирусом высокий, обновляют каждую неделю.

Если человек вернулся из такой страны или контактировал с больным и при этом он не находится в простое и не может работать удаленно, ему надо обращаться за больничным к семейному врачу. Семейный врач может выдать больничный, когда получит направление из Национального центра общественного здоровья. В документах врач будет фиксировать не только факт обращения, дату и время, но и страну, из которой вернулся человек, цель поездки и точное время пребывания в ней. Если выяснится, что человек ездил отдыхать в страну с высоким уровнем заболевания, а не ездил туда по работе, то больничный ему не дадут.

Ему могут выдать справку, которая оправдывает неявку на работу (платить по ней ничего не будут), кроме того, такой человек на время изоляции может взять отпуск — как ежегодный, так и за свой счет. Контролировать процесс будет Фонд социального страхования.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ