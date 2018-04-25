За здоровое лето

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Бюро общественного здоровья Вильнюсского самоуправления, которое уже десять лет поощряет и мотивирует жителей Вильнюса вести здоровый образ жизни, впервые этим летом организует мероприятия для всей семьи на свежем воздухе.

Детей разных возрастов и их родителей каждый вторник до 29 августа приглашают принять участие в различных дискуссиях, интерактивных играх и мероприятиях в столичных парках.

Для детей проводятся веселые тренировки. Мероприятия проходят по вторникам в Бернардинском саду, парках Вингис, Вяркю, Каролинишкском заповеднике и других местах. Участие в некоторых занятиях может быть дистанционным.