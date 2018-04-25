Страхование путешествий

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Страховая компания BTA расширила условия страхования путешествий, включив защиту от коронавируса. Если застрахованным путешественникам диагностируют коронавирус за рубежом, им возместят необходимые медицинские расходы и, при необходимости, расходы на репатриацию.

Страховка на случай коронавируса действительна только при посещении иностранных государств, которые не включены в опубликованный Министерством иностранных дел Литвы список не рекомендованных к посещению. Страховое покрытие в случае коронавируса не будет действительным, если путешественник уедет в такую страну.

Глава отдела страховых продуктов BTA Роналдас Гризицкас отметил, что неопределенность ситуации на фоне COVID-19 сохраняется, поэтому страховщики полностью понимают желание жителей чувствовать себя максимально безопасно во время путешествий.

«Мы дополнили условия страхования, предоставив страховку на покрытие расходов на медицинское обслуживание и репатриацию, в том числе в случае коронавируса», – сказал он.

По его словам, несмотря на существующую страховую защиту, путешественникам по-прежнему рекомендуется вести себя ответственно, заботиться о себе и о тех, кто путешествует вместе, следовать рекомендациям Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения, а также инструкциям по самоизоляции при возвращении из некоторых зарубежных стран.

«В случае, если по решению Министерства иностранных дел во время самой поездки будет изменен статус страны или региона на «страну, в которую не рекомендуется ездить», страховая защита на случай коронавируса будет действовать еще семь календарных дней после публикации рекомендации МИД. Поэтому в такой ситуации у путешественников будет достаточно времени, чтобы решить, стоит ли продолжать пребывание в стране, которая считается небезопасной для граждан Литвы с точки зрения здоровья», – пояснил Р. Гризицкас.

Подготовлено по сообщениям СМИ