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Разрешение споров с туристическими компаниями

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Компания Invega начинает кредитовать туристический сектор из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса. Всего на эти цели было выделено 15 миллионов евро. В этой связи Министерство юстиции Литвы призвало туроператоров незамедлительно выплатить компенсации туристам, которые оплатили несостоявшиеся поездки.

В настоящее время в Государственную службу защиты прав потребителей поступило более 600 запросов о разрешении споров с туроператорами.

«Службе поручено следить за тем, чтобы расчет с потребителями проходил в установленные законом сроки, и принимать меры в случае задержек», – сказал глава Минюста Эльвинас Янкявичюс.

Из-за того, что в стране действует экстремальная ситуация, служба будет в каждом отдельном случае оценивать, разрешено ли гражданам Литвы выезжать за границу, какую страну они намерены посетить, а также другие обстоятельства.

Для туроператоров, которые не смогли выполнить свои обязательства во время пандемии, закон о туризме устанавливает крайний срок возврата, который исчисляется с момента, когда больше не существует никаких ограничений на выполнение контракта. Если потребитель и туроператор не могут найти компромисс, например отложить организованную туристическую поездку, изменить направление поездки или выбрать туристический ваучер, деньги должны быть возвращены потребителю в течение этого времени.

Если туроператор не возвращает деньги, уплаченные за поездку, потребителю после окончания ограничений, указанных в законе, потребитель может обратиться в службу защиты прав потребителей для внесудебного урегулирования спора.

Решение подлежит исполнению, если ни одна из сторон в споре не подаст иск в суд общей юрисдикции в течение 30 дней с момента его принятия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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