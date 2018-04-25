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Посольство Китая возмущено стремлением Партии свободы поддержать независимость Тайваня

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Посольство Китая в Литве в пятницу выразило возмущение в связи со стремлением Партии свободы поддержать независимость Тайваня. 

«Посольство выражает серьезное возмущение и решительный протест. В мире есть лишь один Китай, а Тайвань является неотделимой частью территории Китая», – говорится в заявлении присланном BNS.

Так посольство реагировало на опубликованные в четверг предложения Партии свободы по правительственной программе. В них говорится о цели «активной поддержки признании независимости и устремлений укрепления государственности Тайваня».

Посольство Китая утверждает, что политика «единого Китая» является «всеобще признанной нормой, регламентирующий международные отношения», кроме того, в рамках двухсторонних договоров Китая и Литвы, литовское правительство уже взяло на себя обязательство не устанавливать официальные отношения с Тайванем. 

«Предложение Партии свободы по правительственной программе является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и очевидным нарушением норм, регламентирующих международные отношения, а также длящегося десятилетия обязательства правительства Литвы соблюдать принцип «единого Китая», – утверждает китайское посольство.

«Кроме того, это направляет неправильный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня», способствуя угрозам миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива»,  – говорится в сообщении.  

Посольство утверждает, что тайваньский вопрос связан с «суверенитетом, территориальной целостностью и основными интересами Китая, а также с национальным чувством 1,4 млрд китайских жителей, которое не позволяет терпимо относиться к любому вмешательству извне». 

«Отношения Китая и Литвы, прагматическое сотрудничество в течение многих лет, постоянно развивались на основании взаимоуважения к суверенитету, территориальной целостности и основным интересам друг друга. Посольство не намерено вовлекаться в политическую повестку Литвы, однако, столкнувшись с грубым нарушением в отношении китайской стороны, и большими угрозами, которые могут привнести потрясение в двухсторонние отношения, вынуждено заявить о своей официальной позиции», – говорится в заявлении.

Посольство призывает Партию свободы «незамедлительно исправить свою ошибку, перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и проводить политику, на основании базовых норм международных отношений и политического обязательства правительства Литвы». 

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте заявила, что «Литва является суверенным государством, и у политических партий есть свои идеи», которые Китай должен уважать. 

«Было бы принято, чтобы Китай их уважал. (…) Партия свободы предлагает основывать внешнюю политику на защите прав человека, уважении верховенству закона, основополагающих свобод людей. Мы считаем, что Тайваню должен быть предоставлен шанс быть признанным», – комментировала она BNS в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли будущие власти Литвы признать Тайвань, А. Армонайте сказала, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах. 

«Это наше предложение, наш подход. Это единая позиция Партии свободы, которую мы выносим на стол переговоров и призываем партнеров поддержать, однако мы будем консультироваться и искать выходы, однако важнее направить месседж  этим странам и этим людям. Не только в Тайване, но в Гонконге, и в других местах. Мы видим, что происходит, и поддерживаем их стремление уважать права человека и радоваться основополагающим свободам человека»,  – сказала глава Партии свободы. 

Статус острова Тайвань является одним из наиболее щепетильных вопросов Китая. Китайские власти не отказываются от угроз силой получить полный контроль над территорией и стремятся к тому, чтобы Тайвань не участвовал в международной деятельности. 

Литва, как и многие другие страны мира, официально не признает независимость Тайваня и соблюдает политику «единого Китая». 

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