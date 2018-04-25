У животных выявили 850 тыс. опасных для людей вирусов

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В дикой природе скрывается огромное количество вирусов, способных передаваться человеку и вызывать опасные заболевания.

Международная группа из 22 экспертов выяснила, что число еще не известных науке зоонозных (свойственных животным) возбудителей болезни может достигать 850 тыс., сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на Межправительственную научно-политическая платформу по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES).

Увеличение контактов между дикой природой, домашним скотом и людьми привело почти ко всем пандемиям, говорится в исследовании экспертов. Лучший способ защититься от вирусов — предпринять профилактические меры, в частности, ограничить торговлю дикими животными, прекратить нерациональную эксплуатацию окружающей среды.

По оценкам специалистов, такие шаги будут стоить около $40-58 млрд в год. Но это лишь малая часть по сравнению с ущербом от пандемии. Совокупные финансовые затраты на пандемию уже оцениваются в сумму около $16 трлн.

Исследование ученых охватило не только млекопитающих, включая летучих мышей, грызунов и приматов, но и птиц. Авторы подсчитали, что риск передачи инфекций от животных к людям растет. Ежегодно появляется более пяти новых заболеваний, опасных для человека, каждое из которых может иметь пандемический потенциал.

Нерациональное использование окружающей среды (вырубка лесов, строительство жилья в районах, ранее занятых дикой природой, животноводство) стало причиной появления примерно трети всех заболеваний, выявленных с 1960 года. «Изменение климата также, вероятно, вносит существенный вклад в развитие будущих пандемий, поскольку стимулирует перемещение как людей, так и диких животных», — говорится в докладе.