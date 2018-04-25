При необходимости Центробанк Литвы может предоставить МВФ до 297 млн евро кредита

При необходимости Банк Литвы (БЛ, Центробанк) может предоставить Международному валютному фонду (МВФ) до 297 млн евро кредитов. БЛ и МВФ подписали соответствующее соглашение.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Председатель правления БЛ Витас Василяускас сообщил, что Литва готова внести свой вклад в финансовую «подушку» МВФ, которая может потребоваться при предоставлении помощи странам, наиболее пострадавшим от пандемии.

По его словам, соглашение с МВФ является признанные прогресса Литвы, поскольку такие соглашения заключаются лишь с финансово надежными государствами.

По сообщению Центробанка, соглашение с МВФ вступит в силу с 1 января следующего года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

До сих пор МВФ брал займы у своих членов лишь один раз, в 2009 году, поэтому вероятность того, что МВФ действительно возьмет заем у ЦБ Литвы, достаточно мала.