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Посольство Литвы в Пекине предложено переименовать в Офис временного поверенного

Фото cn.mfa.lt

Поскольку Китай хочет переименовать представительство Литвы в Пекине в Офис временного поверенного, для консультаций отозвана временный поверенный посольства Аудра Чяпене. 

«Я хочу очень строго сказать, что это не закрытие посольства. Дипломат возвращается для консультаций потому, что мы с Китаем разошлись во мнениях, каковы возможности изменить название представительства», — сказал в среду журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

По его словам, Литва может рассмотреть «разные предложения» относительно изменения названия представительства, однако они должны быть согласованы с литовским законодательством. 

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Как информировали BNS в МИД, представительство Литвы в Китае предложено назвать Офисом временного поверенного. 

«Мы можем рассмотреть разные предложения, только они должны быть согласованы с нашим правом. Любое одностороннее решение изменить название представительства другого государства, если это государство отказывается сделать это само или не имеет возможности это сделать, противоречит Венской конвенции», — сказал министр. 

По его словам, дипломаты возвращены для консультаций, потому что неясно, что бы их ожидало в том случае, если бы Китай изменил название представительства в одностороннем порядке. 

«Возможны различные интерпретации, скажем, относительно дальнейшего действия их китайских идентификационных карт, что по сути обеспечивает их право свободно путешествовать, передвигаться в городе, где они живут, и в государстве», — сказал Ландсбергис. 

Поскольку замещающего дипломата в Пекине нет, посольство временно продолжает работу в удаленном режиме. 

Как и ранее, консульские услуги находящимся в Китае гражданам Литвы будут предоставляться удаленным способом в ограниченном объеме. 

Китай недавно выразил протесты по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

После ухудшения отношений между странами Китай в августе отозвал своего посла в Литве и потребовал, чтобы Вильнюс сделал то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября. 

В ноябре Китай в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе понизил уровень дипломатического представительства с Литвой, и диппредставительства в Вильнюсе и Пекине стали возглавлять дипломаты более низкого ранга — поверенные в делах, а не послы. 

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