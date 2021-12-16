Посольство Литвы в Пекине предложено переименовать в Офис временного поверенного

Как информировали BNS в МИД, представительство Литвы в Китае предложено назвать Офисом временного поверенного.

«Мы можем рассмотреть разные предложения, только они должны быть согласованы с нашим правом. Любое одностороннее решение изменить название представительства другого государства, если это государство отказывается сделать это само или не имеет возможности это сделать, противоречит Венской конвенции», — сказал министр.

По его словам, дипломаты возвращены для консультаций, потому что неясно, что бы их ожидало в том случае, если бы Китай изменил название представительства в одностороннем порядке.

«Возможны различные интерпретации, скажем, относительно дальнейшего действия их китайских идентификационных карт, что по сути обеспечивает их право свободно путешествовать, передвигаться в городе, где они живут, и в государстве», — сказал Ландсбергис.

Поскольку замещающего дипломата в Пекине нет, посольство временно продолжает работу в удаленном режиме.

Как и ранее, консульские услуги находящимся в Китае гражданам Литвы будут предоставляться удаленным способом в ограниченном объеме.

Китай недавно выразил протесты по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.

После ухудшения отношений между странами Китай в августе отозвал своего посла в Литве и потребовал, чтобы Вильнюс сделал то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

В ноябре Китай в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе понизил уровень дипломатического представительства с Литвой, и диппредставительства в Вильнюсе и Пекине стали возглавлять дипломаты более низкого ранга — поверенные в делах, а не послы.