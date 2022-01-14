Постпред РФ выразил разочарование переговорами в ОБСЕ

Фото Представительства Российской Федерации при ОБСЕ

Россия не получила адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности от партнеров по ОБСЕ. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

«Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнеров», – сказал он в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров.

Российский дипломат отметил: «Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, по своему интерпретировали закрепленный в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности».

«Фундаментальные различия, которые мы почувствовали и в Женеве, и особенно в рамках дискуссии Совета Россия-НАТО о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, это еще и еще раз убеждает в правоте аргументов российской стороны, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридической форме, и это было сделано абсолютно недвусмысленно», – сказал Лукашевич.