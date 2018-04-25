Посылки с опозданием

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Ежегодно из-за границы приходят сообщения о том, что возможны сбои в работе почты из-за второй волны пандемии COVID-19, роста количества посылок и сокращения мощностей.

По этой причине, сообщает «Литовская почта», могут возникнуть задержки в доставке посылок. Клиентов, которые намерены отправлять посылки за границу, просят позаботиться об этом прямо сейчас.

Приближаются праздники, возможность поездок ограничена, поэтому, вероятно, многие будут высылать посылки близким.