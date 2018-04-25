Ежегодно из-за границы приходят сообщения о том, что возможны сбои в работе почты из-за второй волны пандемии COVID-19, роста количества посылок и сокращения мощностей.
По этой причине, сообщает «Литовская почта», могут возникнуть задержки в доставке посылок. Клиентов, которые намерены отправлять посылки за границу, просят позаботиться об этом прямо сейчас.
Приближаются праздники, возможность поездок ограничена, поэтому, вероятно, многие будут высылать посылки близким.
В нынешних условиях посылка в Европу идет около 14 дней, в США, Австралию — 3-4 недели. На данный момент посылки с опозданием идут в Данию (в среднем – 8 дней); в Латвию (8 дней); Израиль (20 дней); Ирландию (10 дней); Испанию (18 дней); Бельгию (9 дней); Италию (12 дней); Грецию (13 дней); Францию (12 дней); Польшу (7 дней); Чехию (11 дней); Словению (9 дней).
Информация «ЛК»