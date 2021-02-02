TOP,Новости,Политика

Поток белорусов, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился

Nuotrauka Dapamoga/ facebook.com

Поток граждан Беларуси, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился – количество выдаваемых спецразрешений и число прибывающих людей не менялось с прошлой недели. 

Во вторник МВД Литвы сообщило, что указом министра были выданы 762 разрешения на въезд, которыми воспользовались 367 человек, – с прошлой недели эти цифры не менялись.

Однако, количество просящих убежище выросло с 87 до 90 человек. 

реклама

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.