Поток белорусов, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился

Поток граждан Беларуси, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился – количество выдаваемых спецразрешений и число прибывающих людей не менялось с прошлой недели.

Во вторник МВД Литвы сообщило, что указом министра были выданы 762 разрешения на въезд, которыми воспользовались 367 человек, – с прошлой недели эти цифры не менялись.

Однако, количество просящих убежище выросло с 87 до 90 человек.