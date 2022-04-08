Поток грузов на ж/д в Литве сократился на 48%, LTG лишится около150 млн евро

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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что железнодорожные грузоперевозки через страну в этом году могут сократиться примерно на 48% — с 51,1 млн. тонн в прошлом году до 26,5 млн. тонн в этом году. В результате группа литовских железных компаний Lietuvos gelezinkeliai (LTG) потеряет около 150 млн евро доходов.

По словам министра, возможно, дочерней компании по управлению инфраструктурой LTG Infra потребуется в этом году около 100 млн. евро субсидий из государственного бюджета. Вместе с тем, Скуодис подчеркнул, что государство поможет компании, но «размер помощи должен быть сведен к минимуму».

Он также сообщил, что будут изменения в железнодорожных тарифах, но не уточнил какие именно. Кроме того, Lietuvos gelezinkeliai придется приостановить некоторые инвестиционные проекты, сократить ремонт и уволить часть сотрудников.

«Железным дорогам придется приложить усилия (…) У нас есть большой потенциал в Литве, и мы ставим перед железными дорогами цель использовать все возможности, уделяя больше внимания литовскому бизнесу, чем было до сих пор (…). Необходимо открыться литовскому бизнесу. Здесь также важны и тарифные вопросы, по которым будут определенные изменения. Я вижу в Литве возможности для более чем миллиона тонн грузов», — сказал Скуодис в Комитете Сейма по бюджету и финансам.

По словам Скуодиса, железные дороги страны переживают сложный период, какого они не видели со времен восстановления независимости.

«Был постоянный рост, а сейчас абсолютное падение. О грузах: компания может потерять от минус 50%, если думать позитивно, до 65% доходов. И это будет не краткосрочный период, после которого можно будет выбраться», — сказал министр.

Скуодис говорит, что компании придется экономить: «Будет очень существенная экономия средств — как в плане прекращения и приостановки инвестиционных проектов, так и сокращения ремонтных работ».

Из-за санкций Европейского Союза (ЕС) и США в отношении удобрений «Беларуськалия» Литовские железные дороги потеряли около 11 миллионов тонн грузов в год и в результате недополучат 61 млн. евро доходов. Кроме того, санкции ЕС в отношении владельца Lifosa обойдутся компании в потерю грузов в объеме еще в 2,6 млн тонн удобрений и 12,8 млн. евро доходов.

Кроме того, из-за санкций ЕС в отношении российского угля и отказа Польши его закупать LTG больше не перевезет 2,5 млн. тонн угля и потеряет 12 млн. евро доходов, а по причине запрета Беларуси на транзит нефти и продуктов ее переработки и удобрений через ее территорию, из которых 95% составляли грузы, идущие в Украину, не будет перевезено 1,4 млн. тонн этих грузов и будет недополучено 17 млн евро.

Санкции ЕС не позволяют Беларуси перевозить лес, щепу и металлы по железной дороге, что приводит к потерям в размере 1,97 млн ​​тонн грузов и 10,9 млн. евро.

Грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократились на 4% до 51,5 млн. тонн.

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