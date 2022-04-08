Клайпедский порт готов не впускать российские суда – Латакас 

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После того, как Европейский союз (ЕС) в четверг согласовал пятый пакет санкций против России и запрет на прибытие в порты Евросоза судов, зарегистрированных в РФ, такой шаг не вызовет проблем для Клайпедского порта — он готов отказать в заходе российским кораблям, говорит ее лидер Альгис Латакас.

Только 122 из 6552 судов, заходивших в Клайпедский порт, были зарегистрированы в России. По словам Латакаса, их потеря не создаст проблем.

«В зависимости от года их было больше и меньше — 180 и до сотни. Те, что побывали в последнее время, приспособлены для перевозки грузов специального назначения, например железной руды. Мы не усматриваем никаких проблем в том, что этот тип судов не сможет зайти, потому что эти грузы могут перевозиться и судами других стран, которые действительно есть», — заявил в пятницу глава дирекции порта.

По словам Латакаса, запрет должен вступить в силу в ближайшее время, Клайпедский порт к нему полностью готов.

«Сегодня такой документ есть, я не знаю, действует ли «минута молчания» с момента принятия пятого пакета санкций — как только он вступит в силу, российские корабли не будут заходить в Клайпедский порт, мы полностью готовы для реализации решения у нас есть для этого средства», — сказал BNS Латакас.

Литва уже некоторое время согласовывает с другими странами региона инициативу запретить российским судам заходить в свои порты. Однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявляла, что было бы лучше, если бы решение было принято ЕС, поскольку это закрыло бы потенциальные возможности для правовых споров.

По словам Латакаса, в настоящее время в Клайпедском порту находится одно судно, зарегистрированное в России, оно находится на ремонте — после вступления санкций в силу таким судам должен быть предоставлен срок выхода, возможны и другие исключения.

«Также очень важно знать исключения, вероятно, будут исключения по гуманитарным вопросам, несанкционированным товарам, определенным ограничениям. Этот документ нужно будет очень внимательно изучить, чтобы мы не допустили ошибок», — сказал BNSЛатакас.

Запрет на вход российских судов во внутренние воды и порты действует Великобритании и Канаде еще с начала марта.

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