Памятка о медицинских услугах, предоставляемых беженцам из Украины в Литве

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министерство здравоохранения и Больничная касса Литвы подготовили специальную памятку для беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть Украину в связи с военными действиями России. В памятке содержится вся подробная информация о медицинских услугах в Литве.

У людей, которые покинули свои дома в суматохе войны и прибыли в Литву, возникает множество вопросов. Они связаны не только с регистрацией, жильем, возможностями трудоустройства или образования, но и с медицинским обслуживанием.

Какие медицинские услуги доступны? Какие из них предоставляются бесплатно? Как получить необходимую услугу и куда именно обращаться? Какими вакцинами можно привиться? Как продолжить лечение тяжелых заболеваний? Как получить необходимое лекарство? На все эти и множество других вопросов можно получить ответы в специальной «Памятке о медицинских услугах в Литве для иностранцев, покинувших Украину в связи с военными действиями Российской Федерации в Украине».

Памятка подготовлена на литовском, украинском, английском и русском языках. Ее можно найти на страницах Минздрава и Больничных касс Литвы. Она также будет распространяться в бумажном виде в центрах регистрации мигрантов, медицинских учреждениях, территориальных больничных кассах и т.д.

По сообщению Минздрава Литвы