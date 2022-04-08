ЕС создаст запасы на случай химической, биологической и ядерной угроз

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

Европейская комиссия начала создавать запасы на случай химических, ядерных и биологических атак на фоне войны в Украине. Будут созданы два отдельных резерва. Об этом пишет Reuters.

В Еврокомиссии отметили, что создаются запасы защитного снаряжения, средств для дезактивации, лекарств и вакцин, которые могут быть нужны в случае химических, ядерных или биологических угроз.

Отмечается, что в ЕС создают два резерва – один для защитного снаряжения, лекарства и вакцин, а второй для дезактивационных материалов для обеззараживания людей, инфраструктуры, построек или транспортных средств.