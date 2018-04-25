  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Советник президента: есть осторожный оптимизм по поводу пандемии

Подробнее...
default image
Санду победила на выборах президента Молдовы

Подробнее...
default image
В больницах Литвы от коронавируса лечатся 1359 человек, 100 из них - в реанимации

Подробнее...
default image
Макрон раскритиковал Совбез ООН

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1152 новых случаев COVID-19, восемь смертей

Подробнее...
default image
На минувшей неделе в Литве за нарушение карантина и изоляции наказаны 111 человек

Подробнее...
default image
Департамент внутренней безопасности США: президентские выборы 2020 года прошли честно

Подробнее...
default image
Ученые: коронавирус мутировал и стал менее летальным

Подробнее...
default image
Потребители Литвы в какой-то степени заплатили за электроэнергию с БелАЭС – глава ГСРЭ

Подробнее...
default image
Черногория ввела комендантский час

Подробнее...
default image
Кривая коронавируса в Литве замедляется, есть признаки стабилизации

Подробнее...
default image
Австрия объявила локдаун из-за коронавируса

Подробнее...
default image
По прибытии из стран, где обнаружен мутировавший COVID, потребуется тест

Подробнее...
default image
Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

Подробнее...
default image
Лидер Либерального движения В. Чмилите-Нильсен стала спикером сейма Литвы

Подробнее...
default image
«Золотые сценические кресты» – лучшим театральным работам

Подробнее...
default image
«Американские горки» для литовской экономики

Подробнее...
default image
Серебряный возраст возможностей?

Подробнее...
default image
В эпоху пандемии: жить стало дешевле?

Подробнее...
default image
Подписано коалиционное соглашение

Подробнее...
default image
Сантаришкская клиника призвала на помощь студентов

Подробнее...
default image
Путь домой

Подробнее...
default image
Растут вклады населения

Подробнее...
default image
Грозит экономическая кома?

Подробнее...
default image
Контрабанда в гараже

Подробнее...
default image
В поисках лучших возможностей

Подробнее...
default image
Методика раздора

Подробнее...
default image
Новые методы интернет-обмана

Подробнее...
default image
Президент: Национальные меньшинства – богатство Литвы

Подробнее...
default image
Эпоха металлических гаражей уходит в прошлое

Подробнее...
default image
Что скрывается за больничной дверью?

Подробнее...
default image
Осенняя уборка города

Подробнее...
default image
Карантин всеобщего масштаба

Подробнее...
default image
Задержаны нелегалы

Подробнее...
default image
Изменения в порядке сбора отходов

Подробнее...
default image
Рейн

Подробнее...
default image
Ерминингельд Готский

Подробнее...
default image
В мировом рейтинге талантов Литва поднялась на 27 место

Подробнее...
default image
В новом сейме фракцию Либерального движения возглавит Э. Гентвилас

Подробнее...
default image
Промкомпании Литвы выделили на экологию 220 млн евро

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Потребители Литвы в какой-то степени заплатили за электроэнергию с БелАЭС – глава ГСРЭ

Nuotrauka pixabay.com

Литовские потребители уже заплатили за электроэнергию, которую в испытательном режиме произвела на минувшей неделе Белорусская АЭС в Островце (БелАЭС), заявила глава Литовского Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ).

По словам Инги Жилене, ГСРЭ не будет утверждать трёхстороннюю методику торговли электроэнергией с третьими странами, поскольку она не гарантирует того, что белорусская электроэнергия не будет поступать на литовский рынок.  

И. Жилене сказала, что после того, как Литва прекратила торговлю белорусской электроэнергией, часть произведенной на БелАЭС электроэнергии в Литве уже превратилась в деньги, только не ясно, столько точно. 

реклама

«На сегодняшний день, поскольку нет ни системы сертификатов, с помощью которой можно было бы убедиться, какая это электроэнергия, то реально, да – уже на сегодняшний день потребители в какой-то степени заплатили за электроэнергию, произведенную БелАЭС», – сказала И. Жилене BNS в пятницу.

По ее словам, электроэнергия, произведенная в Беларуси, физически попадает в Литву по причине дефицита рынка, фактически она скупается на бирже в Латвии. 

«Вся электроэнергия течет по белорусско-литовской перемычке, и получается, что физически электроэнергия поступила из Беларуси, из России не поступила, и этот физический поток электроэнергии уже продается в Латвии. Электроэнергия, которая попала из Беларуси, превращается в реальные деньги, за которые платят литовские потребители», – пояснила глава ГСРЭ.

Она отмечает, что фактические данные свидетельствуют о том, что Латвия и Эстония после запуска БелАЭС экспортировали часть импортированной из России электроэнергии обратно в Россию, поскольку она им не нужна. 

Поэтому, по словам главы совета, пропускная способность для торговли из России в Латвию и Эстонию, где основную часть потребности в электроэнергии обеспечивает местное производство, нужно выдавать лишь в том объеме, насколько это требует потребление в Латвии и Эстонии. На основе такого же принципа сейчас осуществляется торговля между Литвой и Калининградской областью. 

«Если физический поток идет через перемычки Латвии, Эстонии, России в Латвию и Эстонию, то для такого физического потока следует выдать пропускные способности для торговли. Настолько, насколько электроэнергии поставляется из России в Латвию и Эстонию», – подчеркнула И. Жилене.

По ее словам, хотя латвийский и эстонский регуляторы, уже утвердили новую методику торговли с третьими странами, и считают ее действительной, ГСРЭ в данный момент не видит возможности ее утвердить. 

«Не выполнено ни одно условия – не сокращена пропускная способность, не предусмотрено исключение литовской инфраструктуры, если считать пропускную способность в торговле с Россией, поскольку система сертификатов не создана», – сказала И. Жилене.

Потребители Литвы в какой-то степени заплатили за электроэнергию с БелАЭС – глава ГСРЭ

  1. Инга :

    Видно перемычка стоит у наших парламентариев в голове, или они слишком хорошо получают в сейме, что им плевать на нужды людей. Электроэнергия дорожает от поставщиков нет никакой стабильной гарантии. Спасибо правительству за заботу о нас, видимо они хотят жить в стране с самими собой, если так и дальше пойдёт мы растеряем последние молодые резервы.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.