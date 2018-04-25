Ученые: коронавирус мутировал и стал менее летальным

Вирус SARS-CoV-2 со временем мутировал и стал распространяться быстрее по миру. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science.
Авторы исследования изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Ученые выяснили, что он передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.
В ходе испытаний на животных было установлено, что новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.
Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса и антителам вроде тех, которые содержатся в вакцинах, в настоящее время проходящих испытания, что позволит легче нейтрализовать его.
«Все вакцины, основанные на оригинальном китайском штамме, вызывают хороший иммунный ответ, защищающий от этого штамма», — отметил WebMD профессора эпидемиологии, микробиологии и иммунологии в Университете Северной Каролины Ральфа Барика.freecity.lv