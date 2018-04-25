Ученые: коронавирус мутировал и стал менее летальным

Фото pixabay.com

Вирус SARS-CoV-2 со временем мутировал и стал распространяться быстрее по миру. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science.

Авторы исследования изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Ученые выяснили, что он передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.

В ходе испытаний на животных было установлено, что новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.