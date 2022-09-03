Повилаускас: в III квартале на экономику Литвы позитивно влиял урожай зерна

По его словам, в краткосрочной перспективе отраслевые тенденции более негативны, а падение розничных продаж продолжится во второй половине года. Он также предупредил, что, если инфляция превысит рост доходов, реальное потребление в Литве начнет падать.

В 2023 году банк прогнозирует замедление роста ВВП до 0,5%, тогда как в мае прогнозировался рост до 1,8%.

«Мы сильно снизили прогноз, думаю, официальные литовские учреждения поступят так же. Если мы войдем в следующий год на падающем темпе, то эффект базы тоже сработает. Ожидать хорошего результата в следующем году достаточно сложно», — сказал Повилаускас.

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