Повилаускас: в III квартале на экономику Литвы позитивно влиял урожай зерна

В связи с тем, что банк SEB улучшил свой прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы в этом году с 0,9% до 1,5%, экономист банка отмечает, что в третьем квартале на экономику Литвы положительно повлиял урожай зерна и рапса. Однако негативное влияние оказывают результаты промышленности и розничной торговли.
«Уборка зерновых подходит к концу, поэтому можно сказать, что урожай будет на 10% выше, чем год назад или даже чуть больше. Это положительно влияет на результат третьего квартала», — сказал Тадас Повилаускас на презентации прогноза.
По его словам, в краткосрочной перспективе отраслевые тенденции более негативны, а падение розничных продаж продолжится во второй половине года. Он также предупредил, что, если инфляция превысит рост доходов, реальное потребление в Литве начнет падать.
В 2023 году банк прогнозирует замедление роста ВВП до 0,5%, тогда как в мае прогнозировался рост до 1,8%.
«Мы сильно снизили прогноз, думаю, официальные литовские учреждения поступят так же. Если мы войдем в следующий год на падающем темпе, то эффект базы тоже сработает. Ожидать хорошего результата в следующем году достаточно сложно», — сказал Повилаускас.
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