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Повседневная жизнь без автомобиля

Фото BFL/ Паулюса Пеляцкиса

Исследования показывают, что четверть жителей Литвы не имеют собственных автомобилей. Люди пользуются общественным транспортом, арендой машин или другими видами транспорта, сообщает страховая компания Gjensidige.

Как отметили в организации, в последнее время потребность в своей машине падает, поскольку появляется все больше альтернативных видов транспорта. Люди пользуются общественным транспортом, арендой машин или другими видами транспорта. На это могла повлиять и пандемия коронавируса, некоторые люди работают из дома и редко посещают места массового скопления.

«Хотя трудно представить повседневную жизнь без автомобиля, большая часть жителей Литвы обходится без машины. Вероятно, что все больше людей находят альтернативы собственному автомобилю — используя электросамокаты, краткосрочную аренду автомобилей или услуги перевозчика. Всего несколько лет назад в Литве не было таких альтернатив, поэтому люди могли выбирать только между общественным транспортом и собственным авто. Сейчас важность последнего уменьшается, так как количество альтернатив автомобилю стремительно растет», — говорит Виктория Катилене, начальник отдела урегулирования страховых случаев компании Gjensidige.

По ее словам, важность владения автомобилем снизилась и из-за пандемии коронавируса — некоторые люди в нашей стране работают из дома, реже посещая места массовых собраний. «Еще одна причина уменьшения количества людей, желающих водить собственный автомобиль, — это инновации в сфере дорожного движения. После внедрения схемы кольцевого движения в Старом городе Вильнюса люди предпочитают добираться в эту часть города другим транспортом. Если рядом с рабочим местом сложно найти место, где можно было бы удобно припарковать машину на целый день, то горожане избегают ехать на работу на собственном автомобиле. Не используется автомобиль и там, где парковка дороже, чем при поездках на других видах транспорта», — говорит В. Катилене.

На работу без автомобиля

По словам главы Bolt в Литве Андрюса Пацявичюса, после довольно напряженного времени, вызванного пандемией COVID-19, количество пассажиров, пользующихся услугами перевозчиков, увеличивается. Во всех городах оно не только достигло докарантинного уровня, но и продолжает быстро расти. 

«По всей Европе люди тратят в среднем около 38 минут в день на дорогу. Наверное, многие горожане подсчитали, сколько времени в пути они проводит в пробках. Кроме того, большинство людей, которые едут на работу на личном автомобиле, не пользуются им весь день — 95% времени автомобиль стоит у дома, возле работы или на городской стоянке. Поэтому естественно, что количество людей, пользующихся общественным транспортом, услугами перевозчиков или электросамокатами, быстро растет. На это также влияют сами работодатели — побуждая их больше двигаться, сокращать выбросы CO2, находиться на свежем воздухе, некоторые компании компенсируют своим сотрудникам альтернативные способы поездки на работу — на такси, скутере или аренду велосипедов. Такие тенденции показывают, что владение автомобилем не является необходимостью, особенно если вы живете в большом городе. Мы видим, что с введением кольцевого движения в Вильнюсе в ходу модель мультимодальных путешествий, т.е. до Старого города можно добраться на машине, а по Старому городу можно путешествовать на скутере», — говорит А. Пацявичюс.

По данным опроса, 29% населения крупных городов Литвы не имеют собственного автомобиля, в малых городах — 24 %, в сельской местности — 22 % жителей страны.

В небольших городах альтернатив почти нет

По словам представителя страховой компании Gjensidige, люди, живущие за городом или в небольших городах Литвы, имеют меньший доступ к общественному транспорту и другим транспортным средствам. «Без личного автомобиля им трудно добраться до места работы, детских и учебных заведений или других мест, которые люди должны посещать каждый день, поэтому машина здесь как дом на колесах», — говорит В. Катилене.

Согласно опросу, самая большая доля жителей без собственного автомобиля – 41% — это молодые люди 16-19 лет. Треть — люди старше 55 лет.

«Хотя в нашей стране граждане обычно получают водительские права, когда им всего восемнадцать, цифры показывают, что они не сразу садятся за руль собственной машины. Некоторым молодым людям пока не хватает денег на покупку собственной машины, поэтому они ездят на машине лишь изредка. Другая часть, несмотря на наличие водительских прав, выбирает модные сейчас и популярные среди молодежи средства передвижения — скутеры, велосипеды, ролики. Кроме того, молодежь каждый день преодолевает много километров пешком», — говорит В. Катилене.

Самокаты помогают избежать пробок

По словам А. Пацявичюса, электросамокаты становятся важным средством связи, когда нужно быстро добраться из пункта А в пункт Б.

«Заблуждение, что скутеры нравятся только молодым людям. Все больше и больше клиентов в городах, где действует прокат скутеров — в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Панявежисе, — выбирают скутер в качестве альтернативного транспортного средства для поездки на работу, учебу. Этот вид транспорта служит быстрым способом добраться до нужной точки, избегая пробок и расходов на парковку. Кроме того, с наступлением учебного года мы получили ряд запросов об установке станций для скутеров возле факультетов вузов и в густонаселенных районах. Мы надеемся, что такие поездки в университет и обратно станут экологически чистой и здоровой привычкой. Однако всегда подчеркиваем, что скутеры должны управляться и парковаться ответственно, чтобы они не причиняли вреда и не мешали водителям и пешеходам», — сказал глава Bolt.

В Латвии больше всего людей без собственного автомобиля. В соседнем государстве его нет у 27 процентов населения. В Эстонии, как и в Литве, 25 процентов обходятся без собственного автомобиля. Репрезентативный опрос населения стран Балтии, в ходе которого были получены ответы от 1600 человек из каждой страны, проведен Nielsen по заказу Gjensidige.

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