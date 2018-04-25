Подсчет голосов на выборах в сейм займет больше времени, чем обычно

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите говорит, что результаты выборов в сейм могут быть обнародованы несколько позже, чем обычно, так как много избирателей проголосовали досрочно, а подсчет их голосов занимает больше времени.

«Мы просим проявить терпение, результаты выборов не появятся так быстро», — сказала на пресс-конференции в воскресенье глава ГИК.

На парламентских выборах досрочно проголосовало 11,64% избирателей. На выборах в сейм в 2016 году досрочно проголосовало 6,65%.

«У нас высокая явка на досрочном голосовании (…) Подсчет этих голосов занимает очень много времени», — сказала Л. Матийошайтите.

По данным ГИК, к 11 часам воскресенья проголосовало 9,51% избирателей, а с учетом проголосовавших досрочно явка уже составляет 21,16%.

Подсчет голосов может затянуться также из-за соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусом, кроме того, результаты выборов в сейм почти всегда обнародуются неколько позже результатов президентских выборов.