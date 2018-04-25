Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с праздником Пасхи

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Дорогие сограждане!

Этот Светлый праздник Пасхи вы встречаете не так, как обычно: одни – в узком семейном кругу, а кто-то, может быть, в одиночестве. Это сложное и трудное время для всех нас.

Мы прошли через испытания, но вместе с тем мы заново открыли в себе то, что важнее временных ограничений – сплоченность, общность, заботу друг о друге, помощь близким и незнакомым людям.

Пасха – это праздник Воскресения и надежды, он побуждает нас задуматься о вечном и незыблемом.

Я верю, что после всех этих дней напряженности, неопределенности и временных трудностей Литва станет более сильной. Но самое главное – наше гражданское общество стало более сплоченным, более заботливым и более ответственным.

Христос воскресе!

Пусть эта добрая весть сделает более светлой нашу жизнь! Пусть в

ваших семьях царит согласие и благополучие, пусть ежедневный труд будет содержательным и интересным! Будьте здоровы и счастливы!