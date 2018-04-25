Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы с праздником Пасхи

Дорогие сограждане!
Этот Светлый праздник Пасхи вы встречаете не так, как обычно: одни – в узком семейном кругу, а кто-то, может быть, в одиночестве. Это сложное и трудное время для всех нас.
Мы прошли через испытания, но вместе с тем мы заново открыли в себе то, что важнее временных ограничений – сплоченность, общность, заботу друг о друге, помощь близким и незнакомым людям.
Пасха – это праздник Воскресения и надежды, он побуждает нас задуматься о вечном и незыблемом.
Я верю, что после всех этих дней напряженности, неопределенности и временных трудностей Литва станет более сильной. Но самое главное – наше гражданское общество стало более сплоченным, более заботливым и более ответственным.
Христос воскресе!
Пусть эта добрая весть сделает более светлой нашу жизнь! Пусть в
ваших семьях царит согласие и благополучие, пусть ежедневный труд будет содержательным и интересным! Будьте здоровы и счастливы!