Пожар в Алитусе: послесловие

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Город Алитус возвращается к нормальной жизни – пожар в промышленном районе был потушен в минувшую пятницу днем.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям отозвала все ранее действовавшие рекомендации. Все компании, действующие в промышленном районе, могут работать в обычном режиме, а образовательные учреждения вести нормальный образовательный процесс. Разрешена торговля продуктами питания на открытом воздухе, но торговля молочными продуктами пока запрещена.

После того как пожар в Алитусе был потушен, нас ждет немало проблем в деле ликвидации последствий аварии: надо гарантировать, чтобы загрязненные продукты не попадали на рынок, сказал министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.

«Еще ждет не менее сложная работа, я говорю о ликвидации последствий, не только на пожарище, сейчас обнаружены химические вещества в молоке, значит они есть и в почве. Мы будем планировать шаги, чтобы обеспечить безопасное сырье для продуктов – овощей, молока, мяса. Не надо забывать, что в промышленном районе, где был пожар, есть компании, производящие продукты питания, важно гарантировать их безопасность», – сказал К. Мажейка в интервью Литовскому радио.

В то же время парламентский комитет по охране окружающей среды, проанализировав причины пожара на заводе, будет исправлять несовершенства закона, допускающего халатное хозяйствование в сфере переработки отходов.

По словам члена комитета Линаса Бальсиса, выяснилось, что занимавшаяся переработкой компания получила самые обычные разрешения на загрязнение и накопила на предприятии большое количество покрышек.

В свою очередь председатель профсоюза пожарных Саулюс Джяутас заявил, что пожар в Алитусе показал, что власть слишком мало усилий и средств уделяет гражданской безопасности.

В понедельник Алитус посетил президент Гитанас Науседа.

«Какие впечатления? Апокалиптическая, конечно, картина, но мы не на это приехали смотреть, мы приехали выяснить, почему такое произошло. С одной стороны, у нас есть люди-герои, готовые жертвовать здоровьем, даже жизнью, а с другой стороны, система работает плохо», – передает слова Г. Науседы новостной портал Delfi.lt.

Отходы, образовавшиеся во время пожара, должна вывезти госкомпания Toksika. Ее гендиректор Арунас Дивинскас сообщил BNS, что компания находится в дежурном режиме и ждет разрешения муниципальной Комиссии по экстремальным ситуациям.

Ранее он сообщал, что на месте пожара образовалось около 300 тонн обгоревших отходов, с которых нужно начать расчистку места пожара.

Отходы планируется свезти в Шяуляйский район, где их должны переработать на станции сжигания опасных отходов.

Пожар на складах компании Ekologistika, где хранились использованные автомобильные покрышки, на территории площадью 2 тыс. кв. метров, возник 16 октября. Его потушили больше чем через неделю – 25 октября. В течение нескольких дней после начала пожара в окрестностях фиксировали повышение уровня загрязнения воздуха опасными веществами.

Ученые предупреждают, что во время пожара в окружающую среду попало очень большое количество ядовитых веществ, а последствия этого пожара для здоровья могут проявляться на протяжении десятилетий.

25 октября Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на территории, где произошел пожар, загрязнения попали и в молоко местных коров, поэтому фермеры не могут сдавать молоко, продавать и сами употреблять его в пищу. В Алитусе и в Алитусском районе объявлена экстремальная ситуация.

Информация «ЛК», BNS