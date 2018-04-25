Кому будут компенсировать лекарства

Фото BFL/Гедиминаса Савицкиса

В Сейме большинством голосов принят законопроект, согласно которому лицам с низкими доходами не нужно будет платить за назначенные им компенсируемые лекарства или медицинские средства, сообщает LRT.lt.

C 1 июля 2020 года на 100% лекарства будут компенсироваться детям до 18 лет, инвалидам первой группы и пенсионерам, имеющим низкие доходы, а также всем без исключения жителям старше 75 лет.

В настоящее время в Литве проживает около 165 тыс. лиц с низкими доходами.

Бесплатно компенсируемые препараты будут получать пенсионеры, инвалиды, если их доходы (пенсии, пособия, компенсации, ренты) ниже 95% минимального потребительского уровня за прошлый год (сейчас это 176–251 евро, в зависимости от количества членов семьи).

Отмена доплаты за компенсируемые лекарства этим группам лиц обойдется государству примерно в 4 миллиона евро, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, сообщает BNS.

«На это потребуется почти 4 миллионов евро. Иногда нам кажется, что сумма, которую люди платят в аптеках, небольшая, но для пожилого человека, или человека с низкими доходами, или у которого много болезней, сумма может достигать несколько десятков евро в месяц, и это уже становится неподъемной ношей», — отметил министр здравоохранения. Он подчеркнул, что никаких справок жителям собирать не потребуется, а реализовать все это будет нетрудно. «Содра знает, какие доходы получают люди», — сказал министр.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ