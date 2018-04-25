Кого считать бедным?

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Литовские показатели бедности остаются одними из крупнейших в Европейском Союзе, с риском бедности и социальной отчужденности сталкивается каждый пятый житель страны, утверждает статистическая служба Евросоюза. Некоторые эксперты заявляют, что эта статистика действительно свидетельствует о том, сколько людей не могут полноценно жить, а другие утверждают, что это может быть вводящий в заблуждение показатель, сообщает BNS.

Евростат подсчитал, что в Литве 28,3% жителей, которые живут в условиях бедности и социального отчуждения. Этот показатель получается с учетом доходов, занятости и возможности приобрести необходимые вещи.

Согласно методике исследования, к группе риска бедности причисляются люди, доходы которых после социальных выплат не достигают 60% средних доходов в стране. При этом лишь при подсчете получаемых гражданами доходов Евростат сообщает, что в Литве 22,9% находятся в относительной бедности.

Экономист, профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка отмечает, что данные, представленные Евростатом, самые реалистичные и объективные из тех, которые сейчас могут быть. По его словам, статистика относительной бедности не раскрывает, сколько людей не могут жить полноценной жизнью.

«В Литве спорят, некоторые говорят, что такие данные неприемлемы, что это вздор, что такого не может быть, поскольку доходы людей выросли, зарплаты выросли почти в два раза, увеличились пенсии, а количество бедствующих не сократилось. Но в этом-то и суть, это относительная граница бедности. В Европе, в других цивилизованных странах бедность признается как относительная вещь. Не то, что людям нечего есть, у них нет крыши над головой или зимней обуви. Оценивается лишь относительная граница бедности, поскольку мы не можем сказать, что поскольку человек, который поел, одет, у него есть крыша над головой и поэтому он не мерзнет, то значит он и не беден», – сказал BNS Р. Лазутка.

По его словам, эта статистика измеряет относительный показатель бедности, который означает, что бедными являются те люди, чьи материальные, социальные и культурные возможности настолько малы, что эти люди вытесняются из общепринятой нормальной жизни.

По словам главы Национальной сети организаций по сокращению бедности Айсте Адомавичене, люди равняются на средние показатели жизни, а относительная бедность показывает, сколько людей не могут достичь даже среднего качества жизни.

«В развитом государстве принято измерять не только абсолютную, экстремальную бедность, когда люди выживают, но больше ориентироваться на то, сколько человеку нужно, чтобы он полноценно участвовал в общественной жизни», – сказала А. Адомавичене.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что показатель Евростата показывает не бедность людей, а неравенство их доходов.

«Некоторые экономисты любят драматизировать, говорить, что эти люди живут в бедности. В Швейцарии также 20% проживающих в относительной бедности, хотя их доходы могут превышать 2 тыс. евро в месяц, но они не дотягивают даже до 60% среднего национального показателя. Относительная бедность не очень показывает то, каковы возможности людей использовать товары и услуги первой необходимости», – пояснил он.

По словам М. Мачюлиса, самой низкой относительная бедность может быть в таких странах, где велика абсолютная бедность, показывающая, какая часть жителей не может приобрести товары и услуги первой необходимости.

По данным литовского Департамента статистики, уровень абсолютной бедности в Литве в прошлом году составил 11,1% – на 2,7 проц. пункта меньше, чем в 2017 году (13,8%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ