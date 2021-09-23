Пожилое население Японии достигло рекордных размеров

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Доля пожилого населения Японии к сентябрю 2021 года достигла 29,1 процента всех жителей страны, что является рекордным размером за всю ее историю. Об этом пишет японское издание Mainichi со ссылкой на данные национального правительства.

Пожилые люди составили 13,6 процента от всех работающих граждан Японии к концу 2020 года. Издание характеризует результаты как «еще одно свидетельство быстрого старения общества». В качестве пожилых в Японии рассматривают граждан от 65 лет. Их число на сентябрь составило 36,4 миллиона человек, что на 220 тысяч больше, чем в 2020 году.

Данные предоставило Министерство внутренних дел и коммуникаций ко Дню пожилых людей. По информации ведомства, Япония поставила мировой рекорд по старению населения. Второе место принадлежит Италии, где пожилые люди составляют 23,6 процента, третье — Португалии (23,1 процента).