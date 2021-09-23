В Литву не впустили 24 мигранта, развернули и камерунку, которая шла через погранпост

За минувшие сутки в Литву в недопустимых местах из Беларуси пытались попасть24 нелегальных мигранта, их развернули на границе, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ). Развернули и камерунку, которая пришла на пограничный контрольный пост по причине возможно фальсифицированных документов.
Несколько мигрантов собрались у границы Литвы рядом с Варенским районом и Друскининикским округом. В среду на этой территории с российской стороны были слышны выстрелы гаубиц, утверждают пограничники.
По их словам, рядом в соседней стране находится военных полигон, поэтому подобные стрельбы там слышны часто.
Кроме того, в среду пограничники не разрешили попасть в Литву и иностранке, которая пришла из Беларуси через Медининкский КПП. 27-летняя гражданка Камеруна пришла пешком.
Литовским пограничникам она предоставила для контроля паспорт и вид на жительство в Люксембурге, который мог предоставить ей право попасть в Шенгенское пространство без визы.
Литовские пограничники установили, что этот документ мог быть сфальсифицирован. По этому причине ее вернули в Беларусь, говорится в сообщении.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.