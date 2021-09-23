В Литву не впустили 24 мигранта, развернули и камерунку, которая шла через погранпост

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За минувшие сутки в Литву в недопустимых местах из Беларуси пытались попасть24 нелегальных мигранта, их развернули на границе, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ). Развернули и камерунку, которая пришла на пограничный контрольный пост по причине возможно фальсифицированных документов.

Несколько мигрантов собрались у границы Литвы рядом с Варенским районом и Друскининикским округом. В среду на этой территории с российской стороны были слышны выстрелы гаубиц, утверждают пограничники.

По их словам, рядом в соседней стране находится военных полигон, поэтому подобные стрельбы там слышны часто.