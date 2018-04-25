TOP,Новости,Политика

Пранцкетис предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис во вторник предупредил, что планирующееся расследование Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) по поводу влияния России на политическую систему может стать орудием удовлетворения политических амбиций. 

Об этом спикер заявил, открывая осеннюю сессию сейма. 

«Большое внимание привлечет планирующееся КНБО расследование влияния России на нашу политическую систему. Важно, чтобы оно проводилось объективно с учетом обстоятельств и фактов. Очень важно, чтобы комитет не стал орудием для удовлетворения амбиций, а сохранил доброе имя и доверие людей», – сказал В. Пранцкетис с трибуны сейма. 

Несколько позже, говоря с журналистами, В. Пранцкетис сказал, что парламент также должен бы рассмотреть и бизнес-связи с Россией. 

Среди прочих задач осенней сессии глава парламента упомянул необходимость подписания национального соглашения об образовании. 

«Давайте повернемся лицом к образованию – все согласны с тем, что воспитание и образование – это основа, на которой мы стоим, и именно образование сегодня является одним из наиболее актуальных вопросов, для решения которого всем требуется принять ответственность. Мы будем стремиться к тому, чтобы на этой сессии было подписано национальное соглашение по последовательному и целевому развитию системы просвещения – требуются изменения в правовом регулировании, в решении вопросов содержания и финансирования», – сказал В. Пранцкетис.

По его словам, также планируется повысить детские пособия, ввести бесплатное питание для школьников, снизить цены на лекарства. 

«В 2020-ом, как и в 2016-ом годах, от воли политиков уже не будет зависеть и не зависит рост пенсий (в следующем году намечается 8%), поскольку по созданной этим правительством формуле пенсии растут в зависимости от роста экономических показателей», – подчеркнул спикер.

Он упомянул, что в борьбе с коррупцией необходимо узаконить институт конфискации гражданского имущества, четко определить деятельность лоббистов, сделать более прозрачной работу государственных и муниципальных компаний. 

«На эту сессию намечено и рассмотрение института судебных заседателей», – добавил В. Пранцкетис.

По Конституции, осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. 

BNS

Последние новости

default image
Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента

Подробнее...
default image
В августе благодаря иммиграции количество жителей Литвы увеличилось на 550 человек

Подробнее...
default image
Пранцкетис предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций

Подробнее...
default image
Парламент Великобритании распущен до 14 октября

Подробнее...
default image
Приоритеты В. Синкявичюса: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис говорит, что распад фракции ПС в сейме не навредит коалиции

Подробнее...
default image
С уходом четырех депутатов рассыпается фракция "Порядка и справедливости" в сейме

Подробнее...
default image
Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Подробнее...
default image
В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде

Подробнее...
default image
КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

Подробнее...
default image
Страсбургский суд сообщит, будет ли пересматривать дело о советском геноциде в Литве

Подробнее...
default image
Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Подробнее...
default image
Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Террористы в Европе пытались применить биологические вещества

Подробнее...
default image
Нетаньяху выступил со специальным заявлением по Ирану

Подробнее...
default image
Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

Подробнее...
default image
Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение партий об образовании

Подробнее...
default image
После визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона - СМИ

Подробнее...
default image
Очарованный португальцами Г. Науседа питает надежды по поводу будущего футбола Литвы

Подробнее...
default image
Аномальная жара во Франции летом 2019 года убила около 1500 человек

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600